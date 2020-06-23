На місці ліквідації наслідків вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві рятувальники знайшли тіло п’ятого загиблого.
Остання жертва вибуху – чоловік, 1976 року народження. Його опізнав сусід.
Загиблого дістали з-під завалів 23 червня о 3.30.
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Загалом рятувальники знайшли п’ятьох загиблих: двох жінок та трьох чоловіків.
Вибух на Позняках
Пізно ввечері 22 червня знайшли четвертого загиблого внаслідок вибуху в багатоповерхівці на Позняках, який стався 21 червня.
На той момент була невідома доля ще одного жителя будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. Його тіло знайшли вранці 23 червня. Тобто це остання жертва трагедії.
Головна версія – вибух газоповітряної суміші без загоряння.
Це призвело до руйнування п’ятого, шостого, сьомого і восьмого поверхів.
Мешканці під’їзду, квартири в якому зруйновані, нині мешкають в інтернаті. Столична влада обіцяє виділення постраждалим 30 млн грн.