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Факти / Надзвичайні події

Рятувальники дістали з-під завалів тіло останньої жертви вибуху на Позняках

На місці ліквідації наслідків вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві рятувальники знайшли тіло п’ятого загиблого.

Остання жертва вибуху – чоловік, 1976 року народження. Його опізнав сусід.

Загиблого дістали з-під завалів 23 червня о 3.30.

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Загалом рятувальники знайшли п’ятьох загиблих: двох жінок та трьох чоловіків.

Вибух на Позняках

Пізно ввечері 22 червня знайшли четвертого загиблого внаслідок вибуху в багатоповерхівці на Позняках, який стався 21 червня.

На той момент була невідома доля ще одного жителя будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. Його тіло знайшли вранці 23 червня. Тобто це остання жертва трагедії.

Головна версія – вибух газоповітряної суміші без загоряння.

Це призвело до руйнування п’ятого, шостого, сьомого і восьмого поверхів.

Мешканці під’їзду, квартири в якому зруйновані, нині мешкають в інтернаті. Столична влада обіцяє виділення постраждалим 30 млн грн.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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