22 червня на вулиці Шевченка у Фастові згоріла господарська споруда. Причиною став удар блискавки, який потрапив у будівлю.

Інцидент стався о 15.55. Пожежу було локалізовано о 16.57 та о 17.52 повністю ліквідовано.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

На місці пожежі працювали одна одиниця техніки та чотири людини особового складу.

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Минуле літо ознаменувалося великою кількістю опадів, які супроводжувалися блискавками. У червні блискавка вбила до десятка людей. Але досі далеко не всі знають, як уберегти себе від удару.

Перш за все, необхідно вимкнути мобільний телефон і знайти природне укриття – яму.

Житловий будинок необхідно обладнати громовідводом, оскільки саме через його відсутність горять старі приватні будинки і господарські будівлі.

На думку вчених, до такої аномальної погоди потрібно звикати, оскільки зміна клімату вже настала.

Цього року вже також є жертви негоди. 13 червня в селі Підгірці Бродівського району під час випасу худоби в 16-річного хлопця влучила блискавка. Він помер на місці.