Зґвалтування в Кагарлику: слідство перекваліфікувало справу

У справі зґвалтування у Кагарлику було змінено кваліфікацію злочину.

Наразі Сергія Сулиму та Миколу Кузіва підозрюють за ст. 152 (Зґвалтування групою осіб) та с. 127 (Катування) КК України.

Попередня ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України зникла з кваліфікації.

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Про це повідомив прокурор у справі Валерій Смирнов.

– Перекваліфікували на більш точну норму, яка відображає об’єктивну та суб’єктивну сторони кримінального правопорушення, — сказав він.

Також Смирнов додав, що у справі було призначено близько дев’яти експертиз. Декілька уже завершились, проте більшість ще проводять.

Колишнього працівника Кагарлицького відділення поліції Сергія Сулиму спершу підозрювали у зґвалтуванні групою осіб, його колишнього керівника Миколу Кузіву — у співучасті у груповому зґвалтуванні та в перевищенні службових повноважень.

ДБР повідомляло про застосування тортур до потерпілих. У підозрах, вручених наприкінці травня, цього не було.

– Підозра була первинна. Потім ми проводили досудове розслідування, і продовжуємо його проводити. І даємо більш точну правову оцінку, — пояснив Валерій Смирнов.

Наприкінці травня Сергія Сулиму взяли під варту без права внесення застави на два місяці. Працівники ДБР оголосили про підозру 35-річному начальнику сектору кримінальної поліції Миколі Кузіву, а також було звільнено десять працівників Кагарлицького відділення поліції.

Пізніше глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що у справі щодо зґвалтування у Кагарлику можуть з’явитись нові підозрювані. Він зазначив, що наразі перевіряють всіх посадовців відділку – від керівника до чергового.

За його словами, затримані поліцейські не визнають, що скоїли злочин і заявляють, що жінка сама погодилася на статевий зв’язок.

Сам злочин стався наприкінці травня. 26-річна жінка звернулась до лікарні та повідомила про катування та зґвалтування місцевими працівниками поліції.

Вона прибула у відділення як свідок. На самому допиті на неї вдягали протигаз, стріляли з пістолета над головою, а наступного дня відпустили.