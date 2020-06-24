Тисячі будинків у воді, змиті дороги та мости, зруйновані дамби на річках. Такі наслідки негоди в західних областях України.

У Коломийському районі Івано-Франківської області затопила двори за лічені хвилини. У людей не було часу, щоб врятувати майно.

Одна з постраждалих від стихії розповіла, що ледь встигла вибігти на вулицю, прихопивши дітей.

У хаті вода й досі до колін, а мулу було майже метр, ще й двері затисло. А коли їх відкрили, всі речі хвилею винесло з хати – навіть холодильник.

Велика вода знищила і врожай на городах.

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Повністю затоплена частина Галича – понад 300 будинків під водою. Подекуди вода по пояс. Тут розлився Дністер. Вночі течія піднялась на критичну висоту. Рятувальники евакуйовують людей на човнах та спецтехнікою. Але домівки залишають не всі. І нині сотні містян відрізані від світу, без продуктів і питної води.

На Буковині Чернівці готуються до масової евакуації, бо Чорний Черемош вийшов з берегів і змив дві дамби.

Паводок на Західній Україні уже перевищив масштаби стихійного лиха 2008 року. Вода не спадає, а зливи не припинятимуться щонайменше добу.

Внаслідок негоди в Україні підтоплені 187 населених пунктів та майже 5 тис. будинків в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях, загинули три людини.

Лише в Івано-Франківській області повністю зруйновано 90 мостів та 110 км доріг, ще 427,5 км доріг та 130 мостів – пошкоджені.

Велика вода знесла 1 850 м берегових укріплень.