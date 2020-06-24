У Києві чоловік три дні пролежав на землі через травму хребта 18+

У Києві чоловік три дні лежав на задньому дворі магазину та благав про допомогу, бо не міг встати.

Правоохоронці виявили чоловіка після сигналу мешканця столиці, який повідомив про те, що третій день поспіль, ніби чує слабкі крики про допомогу поблизу гаражного кооперативу.

Обстежуючи територію, поліцейські знайшли у чагарниках роздягненого чоловіка, який скаржився на біль у хребті, через яку не міг ворушити ногами.

Пояснити, як він опинився у такому становищі, постраждалий не зміг.

Чоловіка госпіталізували медики швидкої з підозрою на травму хребта.

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У Києві чоловік вистрибнув із балкона

Минулого тижня в Шевченківському районі Києва голий чоловік вистрибнув із балкона палаючої квартири, в якій згодом виявили труп жінки.

Перед цим потерпілий заважав рятувальникам ДСНС встановити сходи і почати гасіння пожежі.