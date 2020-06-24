В Івано-Франківській області випала двомісячна норма дощів – Укргідрометцентр

В Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 мм опадів.

Це до 2-2,5 місячних норм, пояснила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

– Це досить великі, екстремальні опади. Не можна сказати, що це аномалія така для цього регіону. Там і до цього були такі опади. Але в останні 20 років таких опадів не спостерігалося, – сказала Голеня.

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Держава допоможе відновити дороги

Зруйновані дороги та мости після паводку на Західній Україні відбудовуватимуть за кошти державного бюджету. Допомогу пообіцяв президент України Володимир Зеленський.

Через негоду зруйновано 110 кілометрів автодоріг, 1 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області.

Пошкоджено 429,7 кілометрів автодоріг та 130 мостів загалом у Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.