Поліція готова взяти під цілодобову охорону Нелю Погребицьку

Поліція Київської області готова забезпечити цілодобову охорону Нелі Погребіцькій, яка постраждала від дій співробітників райвідділу у Кагарлику.

Відповідний наказ підписав глава поліції Київської області Андрій Небитов 17 червня.

– Організація забезпечення охорони покладено на полк поліції особливого призначення поліції Київської області, – вказується в повідомленні.

Читайте: Поліція є відображенням суспільства – Аваков про ситуацію в Кагарлику

Для негайного виклику поліції в будинку жінки була встановлена ​​тривожна кнопка.

У той же час, поліція готова до забезпечення цілодобової охорони.

Зґвалтування у Кагарлику

Працівників поліції райвідділу поліції Сергія Сулиму та Миколу Кузіва підозрюють у катуванні та зґвалтуванні жительки міста Нелі Погребіцької.

24 травня до лікарні Кагарлика звернулася 26-річна жінка, яку побили та зґвалтували. Лікарям вона розповіла, за день до цього її привезли на допит як свідка у справі про крадіжку. Там били та катували.

За результатами службового розслідування розігнали відділ поліції у райцентрі.