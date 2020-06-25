ДТП в Дніпрі: мікроавтобус з вуликами зіткнувся з вантажівкою

У Дніпрі відбулося зіткнення мікроавтобуса із вантажівкою, внаслідок чого загинув один із водіїв та 14-річний хлопчик.

Інцидент стався на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Байкальській Індустріального району міста.

У бусі була ще одна дитина, її з травмами було госпіталізовано до лікарні.

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Мікроавтобус перевозив вулики із бджолами: після аварії вони вилетіли з авто і встигли покусати перехожих.

Тіло загиблого чоловіка 1969 року народження рятувальники діставали за допомогою гідравлічного інструменту.

Водій вантажівки не постраждав.

Рій бджіл співробітники ДСНС зібрали в поліетиленові мішки, вивезли за місто та випустили у полі.

Не так давно під Дніпром відбулося смертельне ДТП, де загинула дворічна дівчинка, а також двоє дорослих.

Аварія сталася внаслідок того, що автомобіль Nissan на великій швидкості врізався у причеп автомобіля DAF, наполовину опинившись під вантажівкою.