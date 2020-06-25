У Німеччині побили українців: душили рушником за відмову випити горілки

У передмісті Мюнхена в Німеччині 47-річного та 60-річного далекобійників з України, які в суботу, 20 червня, сиділи в зоні відпочинку, побили колеги з Польщі.

Одного з іноземних далекобійників розлютило те, що наші громадяни відмовилися від його пропозиції випити горілки.

Поляк побив українців залізною лозиною, після чого потерпілі сховалися у своєму авто.

Цього нападнику було мало, і він, разом зі своїм товаришем, витягли одного з українських далекобійників із кабіни та побили ногами. Також українця душили рушником.

Зловмисників затримали німецькі правоохоронці.

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Інше побиття українців поляками

У серпні минулого року охоронці нічного клубу в польському місті Владиславово побили двох українців, коли ті почали розмовляти українською мовою.

Один із постраждалих братів впав у кому на 18 днів через травму головного мозку.

Джерело: Suddeutsche Zeitung