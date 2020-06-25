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Факти / Надзвичайні події

Зв’язав і вдарив по голові: у Вінницькій області чоловік напав на молоду жінку

У селі Гонорівка Вінницької області невідомий чоловік вночі напав на 29-річну жительку у її власному будинку.

Незнайомець вдарив її по голові, зв’язав, приставив ножа до горла і почав вимагати гроші. За словами постраждалої, чоловік викрав 30 грн і всі цінні речі.

Однак правоохоронці швидко розшукали нападника. Все через його татуювання, яке помітила жінка.

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Згодом з’ясувалося, що напав на жінку її 26-річний односелець. Він в усьому зізнався, але запевняє, що нікого бити не збирався, а хотів лише обікрасти будинок.

За розбійний напад чоловіку тепер загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Жертвами нападу в Україні дедалі частіше стають молоді жінки і дівчата. Так, у Харкові іноземець напав на 15-річну дівчину. Він потягнув її у ліс, заклеїв рот скотчем і зґвалтував.

Відомо, що ґвалтівник приїхав до України вісім місяців тому.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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