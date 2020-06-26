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Факти / Надзвичайні події

Об’єкт ядерної програми – в Ірані стався вибух на військовій базі

В Ірані стався потужний вибух на військовій базі Парчин.

Спалах було видно за багато кілометрів.

Вибухнув резервуар з технічним газом у військовому комплексі.

У цьому районі розташовані об’єкти, пов’язані з ядерною програмою Ірану.

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Місце пожежі оточили військові і співробітники екстрених служб, які займаються гасінням пожежі.

Ядерна програма Ірану

Іран відновив розробку ядерної зброї, через це отримав нові санкції від США та НАТО.

Влада США переконана, що винятки з санкцій для цивільної ядерної програми Ірану дозволяють Тегерану отримувати доступ до технологій, які можуть бути використані для створення ядерної зброї.

США може посилити напруженість у відносинах з іншими сторонами, які підписали ядерну угоду з Іраном у 2015 році і намагалися її врятувати, коли Америка вийшла з неї.

Джерело: The Guardian

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