Об’єкт ядерної програми – в Ірані стався вибух на військовій базі

В Ірані стався потужний вибух на військовій базі Парчин.
Спалах було видно за багато кілометрів.
Вибухнув резервуар з технічним газом у військовому комплексі.
У цьому районі розташовані об’єкти, пов’язані з ядерною програмою Ірану.
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Місце пожежі оточили військові і співробітники екстрених служб, які займаються гасінням пожежі.
First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC
— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020
Ядерна програма Ірану
Іран відновив розробку ядерної зброї, через це отримав нові санкції від США та НАТО.
Влада США переконана, що винятки з санкцій для цивільної ядерної програми Ірану дозволяють Тегерану отримувати доступ до технологій, які можуть бути використані для створення ядерної зброї.
США може посилити напруженість у відносинах з іншими сторонами, які підписали ядерну угоду з Іраном у 2015 році і намагалися її врятувати, коли Америка вийшла з неї.