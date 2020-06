Об’єкт ядерної програми – в Ірані стався вибух на військовій базі

В Ірані стався потужний вибух на військовій базі Парчин.

Спалах було видно за багато кілометрів.

Вибухнув резервуар з технічним газом у військовому комплексі.

У цьому районі розташовані об’єкти, пов’язані з ядерною програмою Ірану.

Місце пожежі оточили військові і співробітники екстрених служб, які займаються гасінням пожежі.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC

— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020