25 червня гібридні сили РФ на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.
Де стріляли по українських позиціях, розповіли у штабі Операції об’єднаних сил.
Командування Північ
Ворог двічі обстріляв наші позиції неподалік Хутора Вільний на Донеччині. У вечірній час агресор активізувався поблизу Кримського.
Також стріляли з гранатометів по Кримському вночі 26 червня.
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Командування Схід
Противник вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї у передмісті Мар’їнки та Новомихайлівці.
Бій був біля Широкиного, де загарбники двічі стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрати ООС
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
За даними розвідки, 25 червня українські оборонці поранили одного окупанта.
К-2 знищили ворожі позиції
Бойова група К-2 54-ї ОМБр знищила мінометні позиції бойовиків. Зробили це у відповідь на постійний вогонь терористів у цьому районі по наших позиціях та мирному населенні.
Розвідники встановили точне розташування батареї, після чого її накрили вогнем.
Повністю знищено вогневу мінометну позицію та житлове приміщення ворога.