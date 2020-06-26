25 червня гібридні сили РФ на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Де стріляли по українських позиціях, розповіли у штабі Операції об’єднаних сил.

Командування Північ

Ворог двічі обстріляв наші позиції неподалік Хутора Вільний на Донеччині. У вечірній час агресор активізувався поблизу Кримського.

Також стріляли з гранатометів по Кримському вночі 26 червня.

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Командування Схід

Противник вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї у передмісті Мар’їнки та Новомихайлівці.

Бій був біля Широкиного, де загарбники двічі стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрати ООС

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, 25 червня українські оборонці поранили одного окупанта.

К-2 знищили ворожі позиції

Бойова група К-2 54-ї ОМБр знищила мінометні позиції бойовиків. Зробили це у відповідь на постійний вогонь терористів у цьому районі по наших позиціях та мирному населенні.

Розвідники встановили точне розташування батареї, після чого її накрили вогнем.

Повністю знищено вогневу мінометну позицію та житлове приміщення ворога.