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Факти / Надзвичайні події

Здав кум: у Чернігівській області чоловік зарізав закохану пару

У місті Славутич Чернігівської області 39-річний чоловік зарізав закохану пару – 34-річну жінку та її 45-річного співмешканця.

Він та його жертви випивали разом. Під час спільного застілля між ними виник конфлікт. Чоловік пошматував ножем пару, сховав їх тіла у пакети, вивіз у ліс і закопав.

На допомогу він покликав кума, спільно з яким вони заховали тіла.

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Після вчинення злочину чоловік переховувався у селі Авдіївка Чернігівської області та планував тікати до РФ. Але його здав у поліцію кум.

Правоохоронці затримали чоловіка. Вони відкрили кримінальне провадження.

Чоловік зізнався у скоєному, але розповів, що то була самооборона. Крім того, загиблі, за його словами, намагалися вчинити крадіжку.

Нині слідство у справі триває. Якщо провину чоловіка доведуть, йому може загрожувати довічне ув’язнення.

В Іршанську Житомирської області чоловік поранив ножем дев’ятьох людей.

Спочатку він накинувся на одного чоловіка, а потім – на ще вісьмох людей, які стали свідками конфлікту.

Один учасник сутички помер від поранень у лікарні. Після вчинення злочину чоловік намагався втекти, але його затримала поліція.

Джерело: Надзвичайні новини

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