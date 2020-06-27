Повінь у Західній Україні: підтопленими залишаються 180 населених пунктів

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки повені у Західній Україні. Станом на 27 червня їм вдалося врятувати 46 людей та евакуювати трьох місцевих жителів.
У чотирьох регіонах країни залишаються підтопленими сотні сіл, тисячі будинків, зруйновані сотні кілометрів доріг.
У Івано-Франківській області підтоплені:
- 132 населених пункти на території 16 районів;
- 3 368 житлових будинків;
- один фельдшерсько-акушерський пункт;
- 2 174 підвали;
- 4 583 присадибних ділянки.
Крім того, зруйнованими залишаються 201 км автодоріг та 93 мости.
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У Чернівецькій області підтоплені:
- 28 населених пунктів на території семи районів;
- 382 житлових будинки;
- один фельдшерсько-акушерський пункт;
- 447 підвалів;
- 1 542 присадибних ділянки.
Негода зруйнувала 1,4 км автодоріг.
У Львівській області області підтоплені:
- 13 населених пунктів на території трьох районів;
- 39 підвалів;
- 10 присадибних ділянок;
- 85 криниць.
Вода зруйнувала 0,21 км автодоріг та один міст.
У Тернопільській області підтоплені:
- сім населених пунктів на території чотирьох районів;
- 52 житлових будинки;
- 68 господарських будівель;
- будівля дитячого санаторію;
- 60 підвалів.
Негода з 22 по 24 червня викликала повені в Західній Україні.
Стихія забрала життя трьох людей, збитки регіонів оцінюються у сотні мільйонів гривень.
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну допомогти населенню з ліквідацією наслідків негоди.
А МОЗ озвучив правила, яких треба дотримуватися, щоб уникнути спалахів інфекційних захворювань та харчових отруєнь у цих регіонах.