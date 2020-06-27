Повінь у Західній Україні: підтопленими залишаються 180 населених пунктів

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки повені у Західній Україні. Станом на 27 червня їм вдалося врятувати 46 людей та евакуювати трьох місцевих жителів.

У чотирьох регіонах країни залишаються підтопленими сотні сіл, тисячі будинків, зруйновані сотні кілометрів доріг.

У Івано-Франківській області підтоплені:

132 населених пункти на території 16 районів;

3 368 житлових будинків;

один фельдшерсько-акушерський пункт;

2 174 підвали;

4 583 присадибних ділянки.

Крім того, зруйнованими залишаються 201 км автодоріг та 93 мости.

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У Чернівецькій області підтоплені:

28 населених пунктів на території семи районів;

382 житлових будинки;

один фельдшерсько-акушерський пункт;

447 підвалів;

1 542 присадибних ділянки.

Негода зруйнувала 1,4 км автодоріг.

У Львівській області області підтоплені:

13 населених пунктів на території трьох районів;

39 підвалів;

10 присадибних ділянок;

85 криниць.

Вода зруйнувала 0,21 км автодоріг та один міст.

У Тернопільській області підтоплені:

сім населених пунктів на території чотирьох районів;

52 житлових будинки;

68 господарських будівель;

будівля дитячого санаторію;

60 підвалів.

Негода з 22 по 24 червня викликала повені в Західній Україні.

Стихія забрала життя трьох людей, збитки регіонів оцінюються у сотні мільйонів гривень.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну допомогти населенню з ліквідацією наслідків негоди.

А МОЗ озвучив правила, яких треба дотримуватися, щоб уникнути спалахів інфекційних захворювань та харчових отруєнь у цих регіонах.