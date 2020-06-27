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Факти / Надзвичайні події

Повінь у Західній Україні: підтопленими залишаються 180 населених пунктів

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки повені у Західній Україні. Станом на 27 червня їм вдалося врятувати 46 людей та евакуювати трьох місцевих жителів.

У чотирьох регіонах країни залишаються підтопленими сотні сіл, тисячі будинків, зруйновані сотні кілометрів доріг.

У Івано-Франківській області підтоплені:

  • 132 населених пункти на території 16 районів;
  • 3 368 житлових будинків;
  • один фельдшерсько-акушерський пункт;
  • 2 174 підвали;
  • 4 583 присадибних ділянки.

Крім того, зруйнованими залишаються 201 км автодоріг та 93 мости.

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У Чернівецькій області підтоплені:

  • 28 населених пунктів на території семи районів;
  • 382 житлових будинки;
  • один фельдшерсько-акушерський пункт;
  • 447 підвалів;
  • 1 542 присадибних ділянки.

Негода зруйнувала 1,4 км автодоріг.

У Львівській області області підтоплені:

  • 13 населених пунктів на території трьох районів;
  • 39 підвалів;
  • 10 присадибних ділянок;
  • 85 криниць.

Вода зруйнувала 0,21 км автодоріг та один міст.

У Тернопільській області підтоплені:

  • сім населених пунктів на території чотирьох районів;
  • 52 житлових будинки;
  • 68 господарських будівель;
  • будівля дитячого санаторію;
  • 60 підвалів.

Негода з 22 по 24 червня викликала повені в Західній Україні.

Стихія забрала життя трьох людей, збитки регіонів оцінюються у сотні мільйонів гривень.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну допомогти населенню з ліквідацією наслідків негоди.

А МОЗ озвучив правила, яких треба дотримуватися, щоб уникнути спалахів інфекційних захворювань та харчових отруєнь у цих регіонах.

Джерело: ДСНС

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