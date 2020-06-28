У Львові п’яна компанія напала на медиків швидкої

У Львові компанія із сімох людей напала на бригаду швидкої допомоги, яка приїхала на виклик.

Семеро чоловіків і жінок у віці від 18 до 29 років, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, почали конфліктувати з медиками. У поліції розповіли, що компанія вела себе неадекватно, нецензурно висловлювалася, а під час конфлікту пошкодила ящик з медикаментами, і розбила ємності з ліками.

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На двох правопорушників склали адмінпротоколи за фактом дрібного хуліганства, на чотирьох за розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях. На одного за фальшивий виклик швидкої допомоги.

Стрілянина в Одесі

В Одесі 56-річний чоловік влаштував стрілянину на причалі по вулиці Шкіперській. Там компанія молодих людей віком від 16 до 19 років гучно святкувала день народження.

Чоловікові не сподобалось таке сусідство і, ймовірно, з мисливської зброї він здійснив кілька пострілів у бік відпочиваючих.