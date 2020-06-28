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Факти / Надзвичайні події

Жодної подряпини. Футболіст вижив після падіння у 200-метрову прірву

Футболіст бразильського клубу Флуміненсе Енріке вижив після падіння його авто у 200-метрову прірву.

Джип Land Rover при падінні кілька разів перекинувся.

Енріке отримав незначні травми і був у свідомості до моменту приїзду рятувальників.

Нині спортсмен у лікарні. Енріке не зміг назвати причини аварії, оскільки знаходився в шоковому стані.

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  • Футболіст вижив після падіння на автомобілі в 200-метрову прірву
  • Футболіст вижив після падіння на автомобілі в 200-метрову прірву
  • Футболіст вижив після падіння на автомобілі в 200-метрову прірву
  • Футболіст вижив після падіння на автомобілі в 200-метрову прірву
  • Футболіст вижив після падіння на автомобілі в 200-метрову прірву
  • Футболіст вижив після падіння на автомобілі в 200-метрову прірву
Жодної подряпини. Футболіст вижив після падіння у 200-метрову прірву / 3 фотографии

Енріке відомий за виступами за бразильський клуб Крузейро. За команду він зіграв 250 матчів і двічі ставав чемпіоном країни.

Автобус впав з мосту

Пасажирський автобус з 30 пасажирами впав з мосту у центрі Варшави. Загинула одна людина, 17 травмовані.

Влетів між опорами мосту Грота-Ровецького громадський транспорт маршруту №186.

Передня частина упала з висоти п’ять метрів, тоді як зад залишився на мості.

Джерело: Globoe sporte

Фото: Globoe sporte

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