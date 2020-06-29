У Харкові чоловік тиждень приховував смерть своїх батьків-пенсіонерів та намагався покінчити життя самогубством.

Інцидент стався у багатоповерховому будинку на вулиці Зерновій.

Під час обшуків поліція виявила два тіла 83-річного чоловіка та 82-річної жінки: щоб не було запаху з квартири, син присипав тіла сіллю.







Присипав тіла сіллю: у Харкові чоловік тиждень приховував смерть своїх батьків / 2 фотографии

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56-річний чоловік зізнався, що до приїзду поліції порізав собі руки, випив фарбу та настоянку валеріани.

Медики діагностували йому отруєння хімічною речовиною, серйозні опіки гортані та стравоходу. Зараз він перебуває у лікарні.

Правоохоронці вирішують питання про кваліфікацію події за ККУ, всі обставини встановлюються.

Днями у Барвінківському районі Харківщини чоловік розстріляв компанію відпочивальників із мисливської рушниці, внаслідок чого було поранено двох чоловіків. Один із постраждалих помер.

Поліція відкрила одразу два кримінальних провадження – Умисне вбивство та Замах на умисне вбивство. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.