У Харкові чоловік тиждень приховував смерть своїх батьків-пенсіонерів та намагався покінчити життя самогубством.
Інцидент стався у багатоповерховому будинку на вулиці Зерновій.
Під час обшуків поліція виявила два тіла 83-річного чоловіка та 82-річної жінки: щоб не було запаху з квартири, син присипав тіла сіллю.
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56-річний чоловік зізнався, що до приїзду поліції порізав собі руки, випив фарбу та настоянку валеріани.
Медики діагностували йому отруєння хімічною речовиною, серйозні опіки гортані та стравоходу. Зараз він перебуває у лікарні.
Правоохоронці вирішують питання про кваліфікацію події за ККУ, всі обставини встановлюються.
Днями у Барвінківському районі Харківщини чоловік розстріляв компанію відпочивальників із мисливської рушниці, внаслідок чого було поранено двох чоловіків. Один із постраждалих помер.
Поліція відкрила одразу два кримінальних провадження – Умисне вбивство та Замах на умисне вбивство. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.