У театрі Гельсінкі стався вибух

У міському театрі Гельсінкі у Фінляндії в понеділок стався вибух.

За попередньою інформацією, одна людина постраждала, її доставили до лікарні. Наскільки серйозно її травмовано, нині невідомо.

На місце події прибули декілька машин поліції, рятувальних служб та швидкої допомоги.

Поліція почала розслідування, щоб з’ясувати причину вибуху.

Адміністрація театру заявила, що вибух, попередньо, пов’язаний із технічними роботами.

Фото: Roosa Broijer, Iltalehti.

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Невідомі намагалися підпалити Бундестаг

У ніч на понеділок невідомі здійснили спробу підпалу в будинку німецького Бундестагу, обливши вікно будівлі горючою речовиною.

Для гасіння пожежі було викликано 50 пожежників.

Зловмисників не вдалося затримати на місці злочину, поліція розпочала розслідування.

Джерело: Iltalehti