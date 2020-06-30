У селі Волока Чернівецької області потяг на залізничній станції наїхав на місцевого жителя.

Від отриманих травм 44-річний чоловік загинув на місці подій.

Повідомлення про трагедію надійшло до Глибоцького відділення поліції увечері 29 червня.

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Правоохоронці одразу вирушили на місце подій та встановили, що машиніст потягу наїхав на мешканця села Волока, коли той лежав на коліях.

– 29 червня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції потяг здійснив наїзд на пішохода. На місці вчинення ДТП правоохоронці встановили, що машиніст залізничного потягу здійснив наїзд на 44-річного жителя району, який лежав на залізничній колії, – повідомляє поліція Чернівецької області.

Працівники правоохоронних органів розпочали розслідування за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Машиністу загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Надзвичайні події Чернівецької області

У селі Снячів Чернівецької області ввечері 17 червня зник безвісти 5-річний хлопчик. Дитина вийшла з двору і не повернулася.

До його пошуків були залучені поліція особливого призначення, кінологи, рятувальники, мисливці та рибалки. Невдовзі хлопчика знайшли за 1,5 км від дому у місцевій водоймі.