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Факти / Надзвичайні події

У Рівному на хабарі $700 затримали завідувачку кафедри університету

В одному із університетів Рівного затримали викладачку, яка отримала хабар від випускника у розмірі $700.

58-річна жінка також є завідувачкою кафедри одного із факультетів вишу.

Хабар викладачка отримала за успішну здачу державних іспитів студента.

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– 24 червня вона отримала першу частину неправомірної вигоди – $100. А сьогодні (30 червня – Ред.) слідчі задокументували отримання в службовому кабінеті другої частини хабара — $600, – йдеться у повідомленні поліції.

  • У Рівному на хабарі затримали завідувачку кафедри ВНЗ
  • У Рівному на хабарі затримали завідувачку кафедри ВНЗ
  • У Рівному на хабарі затримали завідувачку кафедри ВНЗ
  • У Рівному на хабарі затримали завідувачку кафедри ВНЗ
У Рівному на хабарі $700 затримали завідувачку кафедри університету / 2 фотографии

Правоохоронці внесли усі відомості до ЄРДР за ч.3 ст.368 КК України. Окрім робочого місця (де було виявлено $600 та 1 400 грн), також будуть проведені обшуки у помешканні підозрюваної.

Вирішується питання про затримання завідувачки кафедри.

Тим часом в Києві проректор “продавав” вступ до ВНЗ за чверть мільйона гривень.

Так, підозрюваний вимагав від іноземних студентів хабар у розмірі 224 тис. грн.

Якщо провину проректора доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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