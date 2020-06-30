У Рівному на хабарі затримали завідувачку кафедри ВНЗ

В одному із університетів Рівного затримали викладачку, яка отримала хабар від випускника у розмірі $700.

58-річна жінка також є завідувачкою кафедри одного із факультетів вишу.

Хабар викладачка отримала за успішну здачу державних іспитів студента.

Читайте: Погоріли на хабарях. Що відомо про останні гучні затримання в Україні

– 24 червня вона отримала першу частину неправомірної вигоди – $100. А сьогодні (30 червня – Ред.) слідчі задокументували отримання в службовому кабінеті другої частини хабара — $600, – йдеться у повідомленні поліції.







У Рівному на хабарі $700 затримали завідувачку кафедри університету / 2 фотографии

Правоохоронці внесли усі відомості до ЄРДР за ч.3 ст.368 КК України. Окрім робочого місця (де було виявлено $600 та 1 400 грн), також будуть проведені обшуки у помешканні підозрюваної.

Вирішується питання про затримання завідувачки кафедри.

Тим часом в Києві проректор “продавав” вступ до ВНЗ за чверть мільйона гривень.

Так, підозрюваний вимагав від іноземних студентів хабар у розмірі 224 тис. грн.

Якщо провину проректора доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.