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Факти / Надзвичайні події

Смерть на полігоні: на Київщині за загибель військових судитимуть капітана ЗСУ

У Київській області капітан ЗСУ відповідатиме у суді за загибель та поранення своїх підлеглих під час військових навчань.

Прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України скерувала до суду відповідний обвинувальний акт.

– Органом досудового розслідування дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 425 КК України. Обвинувальний акт відповідно до вимог ст. 291 КПК України скеровано до суду для розгляду по суті, – йдеться у повідомленні.

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Жахливий інцидент відбувся 4 серпня 2017 року під час виконання вогневих завдань з курсу підготовки артилерії.

Дозвіл на постріл із 120 мм міномету капітан дав без доповіді про вибуття усіх військовослужбовців із командного пункту.

Міна влучила прямо в пункт, де й перебував особовий склад. Внаслідок такої халатності двоє військових від отриманих травм загинуло на місці, а ще четверо отримали важкі поранення.

Санкція статті, що вказується в обвинувальному акті, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Призов 2020

У Генштабі повідомили, за яких умов юнакам надається право на відстрочку від призову на строкову службу в ЗСУ.

Так, окрім усіх норм, передбачених статтею 17 закону Про військовий обов’язок і військову службу, відстрочка надається юнакам, які влітку 2020 року вступають до ВНЗ, а також тим, кому 18-19 років.

Хлопці до 20 років зможуть піти служити за бажанням: для цього необхідно буде звернутися до військкомату із письмовою заявою.

Джерело: Військова прокуратура

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