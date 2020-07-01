В Одесі жінка порізала ножем свою суперницю, яку приревнувала до хлопця

В одному із кафе Одеси між двома жінками стався конфлікт, одна із яких отримала декілька ножових ударів у живіт.

Інцидент стався близько 2.00 ночі: виявилося, що предметом суперечки став співмешканець однієї із жінок.

Запідозривши його у можливій зраді, 32-річна жінка кинулася додому за ножем, яким і завдала “суперниці” серйозних поранень.

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Залицялася до коханого: в Одесі жінка порізала ножем свою “суперницю” / 2 фотографии

Ревниву жінку у закривавленому одязі затримала поліція. Позбутися ножа вона не встигла.

Зловмисницю звинуватили у злочинах за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 ККУ, що передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк від 10 до 15 років.

Постраждала жінка перебуває у лікарні під наглядом медиків. Горе-співмешканець ситуацію коментувати відмовився.

Причина – ревнощі. Подвійне вбивство на Житомирщині

На початку червня село Тальки Житомирської області сколихнула страшна новина – 41-річний чоловік застрелив місцеву 19-річну дівчину, яка пізно ввечері поверталася від бабусі.

Після цього він покінчив життя самогубством, однак встиг повідомити рідних дівчини про те, що відбулося.

Слідство встановило, що чоловік жив “на дві сім’ї”: в Житомирі на нього чекали законна дружина та 15-річна донька, а загибла дівчина була його коханкою.