113 гірників загинули: у М’янмі обвалилась нефритова шахта

Нефритова шахта завалила щонайменше 113 гірників на півночі М’янми.

Обвал копальні стався в ніч на 2 липня на околицях міста Хпакант.

Причиною обвалу могли стати дощі, які викликали зсув ґрунту, багнюка завалила вхід до шахти.

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Нині завал розбирає рятувальна служба М’янми. До робіт залучили волонтерів.

#BREAKING: Death toll from jade mine landslide in Myanmar soars to 100 – AFP ???? via Gautam Gada

[Special Report] pic.twitter.com/YWu9e9SfWA — The Coronavirus Gazette (@COVIDGazette) July 2, 2020

Торік у нефритових шахтах країни загинуло більше 100 гірників.

Нефрит – напівкоштовне каміння зеленого відтінку.

Аварія на урановій шахті

В аварії на шахті в Кіровоградській області 29 травня постраждало шестеро гірників. Стався збій у системі ліфту. Гірники перебували у кабіні підйомника.

А 28 червня на шахті Привольнянська в Лисичанську загинув підземний робітник. Потрапив під обвал породи у штреку.