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Факти / Надзвичайні події

113 гірників загинули: у М’янмі обвалилась нефритова шахта

Нефритова шахта завалила щонайменше 113 гірників на півночі М’янми.

Обвал копальні стався в ніч на 2 липня на околицях міста Хпакант.

Причиною обвалу могли стати дощі, які викликали зсув ґрунту, багнюка завалила вхід до шахти.

Читайте: На шахті Привольнянська в Лисичанську стався обвал, загинув шахтар

Нині завал розбирає рятувальна служба М’янми. До робіт залучили волонтерів.

Торік у нефритових шахтах країни загинуло більше 100 гірників.

Нефрит – напівкоштовне каміння зеленого відтінку.

Аварія на урановій шахті

В аварії на шахті в Кіровоградській області 29 травня постраждало шестеро гірників. Стався збій у системі ліфту. Гірники  перебували у кабіні підйомника.

А 28 червня на шахті Привольнянська в Лисичанську загинув підземний робітник. Потрапив під обвал породи у штреку.

Джерело: ВВС

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