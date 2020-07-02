113 гірників загинули: у М’янмі обвалилась нефритова шахта

Нефритова шахта завалила щонайменше 113 гірників на півночі М’янми.
Обвал копальні стався в ніч на 2 липня на околицях міста Хпакант.
Причиною обвалу могли стати дощі, які викликали зсув ґрунту, багнюка завалила вхід до шахти.
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Нині завал розбирає рятувальна служба М’янми. До робіт залучили волонтерів.
#BREAKING: Death toll from jade mine landslide in Myanmar soars to 100 – AFP
???? via Gautam Gada
[Special Report] pic.twitter.com/YWu9e9SfWA
— The Coronavirus Gazette (@COVIDGazette) July 2, 2020
Торік у нефритових шахтах країни загинуло більше 100 гірників.
Нефрит – напівкоштовне каміння зеленого відтінку.
Аварія на урановій шахті
В аварії на шахті в Кіровоградській області 29 травня постраждало шестеро гірників. Стався збій у системі ліфту. Гірники перебували у кабіні підйомника.
А 28 червня на шахті Привольнянська в Лисичанську загинув підземний робітник. Потрапив під обвал породи у штреку.