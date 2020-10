113 гірників загинули: у М’янмі обвалилась нефритова шахта

Нефритова шахта завалила щонайменше 113 гірників на півночі М’янми.

Обвал копальні стався в ніч на 2 липня на околицях міста Хпакант.

Причиною обвалу могли стати дощі, які викликали зсув ґрунту, багнюка завалила вхід до шахти.

Нині завал розбирає рятувальна служба М’янми. До робіт залучили волонтерів.

