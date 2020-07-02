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Факти / Надзвичайні події

У Каліфорнії молодят знесло хвилею в океан під час фотосесії на пляжі

На одному із пляжів Лагуни-Біч, штат Каліфорнія, потужна хвиля знесла пару закоханих в океан.

Молодята вирішили влаштувати фотосесію серед каміння на узбережжі, однак негода зашкодила їхнім планам.

Очевидець, який знімав види з вікна готельного номера, випадково побачив, що двоє людей опинилися під водою.

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На кадрах відео помітно, як береговий патруль виносить на руках наречену у весільній сукні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Смерть у басейні

Нещодавно в США знайшли мертвими у басейні цілу родину. Жертвами стали 8-річна дівчинка, її мама та дідусь.

Жахливий інцидент стався у штаті Нью-Джерсі. За словами сусідів, родина переїхала у новий будинок менше місяця тому.

Медична експертиза поліції довела той факт, що причиною смерті стало випадкове утоплення.

Джерело: ABC News

Фото: Dreamstime

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