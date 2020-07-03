Як не потрапити на вихователя-садиста у дитсадку

Після народження дитини перед батьками постає питання – кому довірити дитину, коли він підросте. Що обрати – дитячий садок, особисту няньку чи йти у декрет. Після трагедії в Запоріжжі 4 червня, коли вихователька задушила подушкою півторарічну дівчинку, це питання почало цікавити українців.

Шокуючий випадок із Запоріжжя потрапив на відео – жінка затисла подушкою рот дитини, коли йому стало погано. Інший випадок стався у Кам’янському – там вихователька тримала малюка вниз головою на очах у перехожих.

Яким повинен бути дитячий садок, щоб ваша дитина росла в нормальних умовах читайте у нашому матеріалі.

Знущання над дитиною у Кам’янському

26 червня у Будинку дитини міста Кам’янське Дніпропетровської області одна із працівниць підняла за ногу 1,5-річного малюка та почала трясти ним. Мовляв, так він має заспокоїтись.

Дівчинка від знущань почала сильно плакати, няньці зробили зауваження перехожі.

До закладу завітала поліція. З’ясувала, що над малюком знущалась медсестра. Її відсторонили від роботи на час перевірки.

Задушила дитину подушкою

У Запоріжжі 4 червня нянька нелегального дитсадку задушила подушкою однорічну дитину. Вихователька прив’язала їй до рота подушку і дитина захлинулась від блювоти. Нині виховательку Ірину Суханову судять за вбивство дитини та організацію нелегального садка.

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Батьки шукали яслі, щоб віддати дитину, поки вони на роботі. Через оголошення знайшли Суханову. Та доглядала за дітьми у квартирі у звичайній десятиповерхівці. Сусіди знали про нелегальний дитячий садок, але у поліцію чи міськраду не телефонували.

Жінка брала на виховання тільки малюків. Ймовірно, тому, що вони не зможуть розказати про те, що там відбувалося, розповів адвокат родини Тимур Мамедов.

Нелегальний садок у Києві

17 січня у приватному будинку Києва поліцейські виявили невеликий дитсадок на 11 дітей, який працював без належних документів.

Проти адміністратора відкрили справу за статтею про викрадення людей. Нині їх судять.

Поліцейські передали дітей батькам, яких викликали на місце для з’ясування обставин. Їх досі перевіряють.

Нелегальні дитсадки

В Україні дитячі садки можуть мати як державну, так і приватну форму власності. Торік черга в дитячі садки України налічувала 30 тисяч дітей.

Різниця у тому, що держава компенсує майже все перебування дитини у закладі. Тоді як у приватному дитсадку батьки платять шалені гроші. Їх об’єднує те, що обидва варіанти мають чіткі правила роботи та ліцензії.

Якщо у комунальні заклади важко прилаштувати дитину через нестачу місць, то приватні коштують дуже дорого – від 5 тис. грн на місяць.

Тому і почали відкриватись в Україні нелегальні дитячі садки, які маскують під центри дозвілля чи педагогічні гуртки.

– Я у такий потрапила, коли шукала місце роботи для себе. Це була квартира на околиці Києва в районі Окружної. Дві кімнати розділені на ігрові зони. З меблів для дітей – один стіл на всіх, – розповідає Фактам ICTV професійна нянька Інна Іванець.

Жінку насторожило, що так званий садочок розташований у багатоповерховому будинку.

– Однак ціна була хорошою для батьків – 110 грн за день. Але діти фактично сидять на десяти квадратних метрах у душній квартирі. Коли попросила договір почитати – виявилось, його немає. А по документах – це Центр мовленнєвого розвитку, – розповіла жінка.

Окрім цього, варто звертати увагу на персонал – поспілкуватись з ними, якщо є можливість то подивитись, як вони ладять з дітьми.

На що звертати увагу

Поліція може затримати батьків дитини, які залишили дитину у нелегальному дитсадку. У випадку з закриттям у Києві такого закладу у січні, поліцейські порушили справу за статтею Викрадення людини. За неї передбачене покарання у 10 років.

– Батькам можуть пред’явити звинувачення у недбалому ставленні до дитини, – розповів юрист Володимир Патрух.

Потрібно звернути увагу на спеціалізацію закладу – для центрів дозвілля чи гуртків ліцензія на дошкільну освіту не потрібна. Приватний дитячий садок повинен мати ліцензію від Міністерства освіти.

При виборі приватної няні потрібно звертати увагу на її стаж роботи. Якщо у неї є медична освіта – перевірити це.

– Багато нянь працюють нелегально. Ми радимо шукати працівників, які є оформлені. З ними можна укласти договір та чітко прописати у ньому обов’язки обох сторін. Тоді при виникненні проблем буде юридична основа для їх вирішення, – додає юрист.

З квітня в Україні діє урядова програма Муніципальна няня. Держава компенсує батькам частину заробітної плати няні, яка доглядає їх дітей віком до трьох років. Нею можуть користуватись тільки ті няні, які є зареєстровані як ФОП або юридична особа.

Яким має бути дитячий садок

Український лікар Євген Комаровський пояснив, яким має бути дитячий садочок. У кожній кімнаті дитячого садка повинен висіти термометр і гігрометр.

Що повинно бути в дитячому садку:

наскрізне провітрювання приміщень;

вологість повинна бути 40-60% в кожній кімнаті;

температура повітря 19-21 градус;

у будь-яку погоду діти повинні гуляти на свіжому повітрі щонайменше чотири години;

на вулиці повинні бути криті веранди для захисту від відкритого сонця.

У кожному дитячому садку повинні бути правила, які підписуватимуть батьки перед тим, як віддавати в нього дитину.

Андрій Жигайло

Фото: dreamstime, поліція Києва