У США засуджений на 1000 років педофіл вийшов на свободу

Педофіла із США Пітера Меллорі умовно-достроково випустили з в’язниці. Його засудили до 1000 років тюрми за зберігання 26 тис. фото оголених дітей.

Пітер Меллорі провів у трюмі вісім років. На думку Апеляційного суду, він достатньо відсидів. Але якщо він порушить закон – повернеться у тюрму на весь термін.

Мешканця штату Джорджія арештувала поліція у 2011 році. На його комп’ютері виявили файли з дитячою порнографією.

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Коли суддя виносив вирок в 1000 років за ґратами (в США все терміни сумуються. – Ред.), він назвав Меллорі самим активним колекціонером дитячої порнографії в світі.

Меллорі був власником телестанції в кампусі Технічного коледжу Західної Джорджії.

Мережа педофілів у Німеччині

Поліція з боротьби з кіберзлочинністю розкрила мережу педофілів у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Копи підозрюють, що у ній 30 тис. членів.

Люди обмінювалися фото та відео, на якому зображені фіктивні або реальні акти насильства над дітьми.

Нині правоохоронці шукають всіх причетних. Поки вдалося ідентифікувати 70 осіб.