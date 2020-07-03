У США засуджений на 1000 років педофіл вийшов на свободу

Педофіла із США Пітера Меллорі умовно-достроково випустили з в’язниці. Його засудили до 1000 років тюрми за зберігання 26 тис. фото оголених дітей.
Пітер Меллорі провів у трюмі вісім років. На думку Апеляційного суду, він достатньо відсидів. Але якщо він порушить закон – повернеться у тюрму на весь термін.
Мешканця штату Джорджія арештувала поліція у 2011 році. На його комп’ютері виявили файли з дитячою порнографією.
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Коли суддя виносив вирок в 1000 років за ґратами (в США все терміни сумуються. – Ред.), він назвав Меллорі самим активним колекціонером дитячої порнографії в світі.
Меллорі був власником телестанції в кампусі Технічного коледжу Західної Джорджії.
Мережа педофілів у Німеччині
Поліція з боротьби з кіберзлочинністю розкрила мережу педофілів у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Копи підозрюють, що у ній 30 тис. членів.
Люди обмінювалися фото та відео, на якому зображені фіктивні або реальні акти насильства над дітьми.
Нині правоохоронці шукають всіх причетних. Поки вдалося ідентифікувати 70 осіб.