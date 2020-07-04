У Запорізькій області на дорозі Якимівка- Кирилівка біля села Шелюги Якимівського району сталася ДТП.

В результаті події постраждали шестеро людей, з них чотири дитини.

За інформацією ДСНС, сталося лобове зіткнення двох автомобілів Daewoo Lanos і BMW.

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За кермом Daewoo Lanos був 25-річний водій, якого затиснуло конструкціями, його оглянули медики, зараз здоров’ю чоловіка нічого не загрожує.

Через ДТП постраждали дві дівчинки двох і семи років, два хлопчика трьох і восьми років, а також 57-річний чоловік.



















У Запорізькій області зіткнулися автівки – постраждали чотири дитини / 5 фотографий

Вони всі зараз перебувають в лікарні під наглядом лікарів.

Нещодавно на Миколаївщині зіткнулися дві автівки, тоді загинули дві людини, один був травмований.

Рятувальники з’ясували, що конструктивними елементами транспортних засобів були затиснуті тіла загиблих водіїв обох автівок та травмованого пасажира.