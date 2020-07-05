Пожежу у Новій Каховці, де горіла п’ятиповерхівка, вже загасили. Площа пожежі покрівлі будинку становила близько 2 тис. кв. м.

Рятувальники повідомили, що жертв і постраждалих немає.

Правоохоронці встановили і затримали 38-річного жителя, який підпалив свою квартиру, через що вогонь перекинувся на дах будинку.

Сусіди, почувши запах диму, почали стукати йому в двері, але їм ніхто не відчинив. Тоді вони вибили їх і побачили чоловіка в стані алкогольного сп’яніння.

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Поліція встановила, що чоловік вживав у квартирі алкогольні напої, після чого почав курити на дивані і заснув.

Його затримали, відкрито кримінальне провадження за ст. 270 КК України – умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства.

Пожежа у Новій Каховці у п’ятиповерхівці виникла сьогодні, 5 липня. Вогонь розпочався в одній із квартир, а згодом перекинувся на дах будинку.

Джерело: ДСНС, ГУ Нацполіції у Херсонській області