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Факти / Надзвичайні події

Водоспад з окропу: на мосту Патона у Києві знову прорвало теплотрасу

У Києві на мосту Патона знову прорвало теплотрасу. Через це з-під мосту у Дніпро ллється великий потік води, який користувачі порівнюють з душем і водоспадом.

Припускають, що цього разу аварія сталася через нещодавні ремонтні роботи. Начебто проводилися випробування системи і пошук слабких місць трубопроводів.

Для усунення проблеми на місце вже викликали відповідні служби.

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Теплотрасу на мосту Патона прорвало вже не вперше. У березні цього року там сталася така ж надзвичайна ситуація. Тоді у Дніпро теж падав потік окропу.

На щастя, на несучу конструкцію мосту прорив теплотраси не повпливав. Ніхто не постраждав, оскільки вода не потрапляла на проїжджу частину.

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