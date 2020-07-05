У Києві на мосту Патона знову прорвало теплотрасу. Через це з-під мосту у Дніпро ллється великий потік води, який користувачі порівнюють з душем і водоспадом.

Припускають, що цього разу аварія сталася через нещодавні ремонтні роботи. Начебто проводилися випробування системи і пошук слабких місць трубопроводів.

Для усунення проблеми на місце вже викликали відповідні служби.

Читайте: У центрі Києва прорвало трубу – вулиці залило окропом

Теплотрасу на мосту Патона прорвало вже не вперше. У березні цього року там сталася така ж надзвичайна ситуація. Тоді у Дніпро теж падав потік окропу.

На щастя, на несучу конструкцію мосту прорив теплотраси не повпливав. Ніхто не постраждав, оскільки вода не потрапляла на проїжджу частину.