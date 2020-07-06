У Кривому Розі троє друзів у віці 11, 14 і 16 років розбещували маленьких дівчаток під приводом пограти в дорослі ігри.

Імітацію статевого акту з восьми і дев’ятирічними дітьми хлопці зняли на мобільні телефони. Один із них виявився рідним братом потерпілих.

За словами матері двох дівчаток та хлопчика, які під час гри на бажання стали учасниками імітованого інцесту, діти це важко перенесли.

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Найстаршому з кривдників всього 16. Батько хлопця неабияк обурений витівкою сина. Скаржиться, через це школяра навіть виключили з релігійної общини.

Однак чоловік все одно переконаний, що підбурив дітей на такі дурощі не син, а його 14-річний товариш. Начебто знімати обурливі відео – це своєрідне хобі юнака.

Наразі у поліції вже розслідують інцидент за статтею – розбещення неповнолітніх.

В рамках даного кримінального провадження встановлюються всі обставини, а також призначено низка експертиз, після чого буде ухвалено законне рішення.

Нещодавно у Вінницькій області 28-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння згвалтував свою шестирічну родичку. За скоєний злочин підозрюваному загрожує позбавлення волі до 15 років.