Побили наглядача і забрали ключі: у Чернігові неповнолітні хотіли втекти з СІЗО

У Чернігові двоє неповнолітніх намагалися втекти зі слідчого ізолятора. Вони напали на співробітника СІЗО, нанесли йому тілесні ушкодження і забрали у нього ключ.

Однак втекти їм не вдалося. Відомо, що неповнолітні перебувають під вартою в ізоляторі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

В Офсі генпрокурора припускають, що спроба втечі стала можливою через відсутність належного контролю за режимом та умовами тримання. Також відомо, що службовці СІЗО знали, що один із неповнолітніх схильний до втеч, але проігнорували цю інформацію.

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Наразі через спробу втечі відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу.

Крім того, ювенальні прокурори звернулися до департаменту з питань виконання покарань Мін’юсту та ініціювали службове розслідування.

Нещодавно у Києві четверо підлітків напали на чоловіка у метро, бо він зробив їм зауваження. Перебуваючи у вагоні між станціями Оболонь та Почайна молодики, двоє з яких є неповнолітніми, гучно розмовляли, використовуючи нецензурну лайку.

Тоді 20-річний чоловік зробив їм зауваження. У відповідь його почали бити руками і ногами.