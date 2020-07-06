Дві українки постраждало у аварії біля польського міста Гданськ.

Там зіткнулись два рейсові автобуси та бус, повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Дві громадянки України отримали травми різного ступеня тяжкості.

Одну жінку вже виписали з лікарні, а інша перебуває на діагностиці у госпіталі. Відомо, що загрози її життю немає.

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Справа перебуває на контролі консульства України у Гданську та Департаменту консульської служби МЗС.

У Польщі автобус врізався у вантажівку

31 українець постраждав у ДТП поблизу міста Богуславіце Сілезького воєводства. Там автобус зіткнувся з двома вантажівками.

У вантажівки на ходу відлетіло колесо, транспорт викинуло на праву смугу, де їхав автобус. Вантажівка вдарила пасажирський лайнер, який вилетів на дорогу та врізався у іншу фуру.

16 українців досі у лікарні міста Богуславіце.