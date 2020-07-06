Вантажний потяг зійшов з рейок в Кіровоградській області

Вантажний потяг зійшов з рейок у Кіровоградській області. Локомотив протаранив будівлю на станції Чорноліська в Кіровоградській області.
Локомотив самовільно покотився під час стоянки, заявили в Укрзалізниці.
Машиніста і його помічника у момент інциденту не було в кабіні.
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Електровоз також повалив стовп.
Три вагони зійшли з рейок та впали з насипу.
У аварію потрапив електровоз ВЛ80Т-1417 локомотивному депо ТЧ-7 Знам’янка.
Прибув потяг з Уханя
У Києві 6 липня прибув потяг з китайського міста Ухань, який доставив 43 контейнери з товарами.
Це вже другий поїзд, який доставив в Україну товари з Китаю.
Раніше українською територією їздили лише транзитні вантажні поїзди за маршрутом Китай – країни Західної Європи – Китай.
Фото: Думская