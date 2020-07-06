У Херсоні правоохоронці викрили та припинили діяльність порностудії.

З’ясувалося, що в порностудії дівчата знімали онлайн відео для іноземців, а також надавали порноконтент. За послуги організатори отримували оплату за кожну хвилину відео в іноземній валюті.

Організатор займався господарськими і фінансовими питаннями. Він також підбирав дівчат для відео і консультував їх.

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Адміністратор порностудії відповідав за роботу обладнання і шукав дівчат в соціальних мережах, після чого навчав їх користуватися веб-камерами для відео в інтернеті.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютери, веб-камери, ноутбуки, мікрофони та інші засоби, з якими записували порновідео.

За скоєний злочин адміністратору і організатору загрожує позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Також за статтею буде заборонено займатися певною діяльністю та займати певні посади.

Нещодавно в Миколаєві правоохоронці викрили мережу онлайн-порностудій з місячним доходом в більш 2,5 млн грн. Понад 70 дівчат брали участь у відеотрансляції відвертого і порнографічного змісту через різні сайти в режимі онлайн.