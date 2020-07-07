Поліція звільнила 40 осіб з “реабілітаційних центрів” в Івано-Франківській області

В Івано-Франківську та селі Угринів Івано-Франківської області група чоловіків організувала роботу нелегальних реабілітаційних центрів для алко- і наркозалежних, де незаконно утримувалися люди.

Чоловіки розмістили оголошення про надання допомоги та набирали людей, за начебто лікування вони брали гроші.

Людей вони розміщували у приміщеннях, які нагадують казарму, а не реабілітаційний центр, вони відбирали у них документи та не дозволяли спілкуватися з рідними.

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Поліція викрила організаторів та звільнила 40 людей, які утримувалися у центрах. Крім того, вони вилучили документи та печатки підприємства.

На Івано-Франківщині поліція викрила «реабілітаційні» центри, де незаконно утримували людей 6 липня у результаті… Опубликовано Поліція Івано-Франківської області Вторник, 7 июля 2020 г.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Якщо провину організаторів доведуть, їм загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 10 років.

У червні у Дніпропетровській області поліція затримала чотирьох медиків, співробітниць протитуберкульозного диспансеру, які незаконно продавали наркотичні препарати.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 4,3 тис. препаратів – Метадон, Бупренорфін та Еднок.

Жінкам загрожує до шести років позбавлення волі.