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Факти / Надзвичайні події

У Колумбії вибухнув бензовоз – семеро загиблих, десятки постраждалих

На півночі Колумбії біля міста Пуебло-В’єхо перекинувся бензовоз, внаслідок чого пролунав вибух.

В результаті цього семеро людей загинули, ще 40 постраждали.

Про це повідомляє місцева поліція.

Натовп зібрався біля бензовозу, аби спробувати відбити паливо, коли цистерна спалахнула.

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Поранених госпіталізували до лікарні. У декого сильні опіки, є побоювання, що кількість загиблих може зрости.

Місцеві чиновники заявили, що деякі люди ігнорують попередження поліції про небезпеку.

У Китаї вибухнув бензовоз

На сході Китаю вибухнув бензовоз на трасі. В результаті чого дев’ять людей загинули, і більше сотні отримали поранення.

Бензовоз протаранив автомобіль, який стояв попереду, після чого стався вибух.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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