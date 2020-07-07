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Факти / Надзвичайні події

У Києві через витік газу евакуювали багатоповерхівку

У Дніпровському районі Києва мало не стався вибух через витік газу у багатоквартирному будинку.

Інцидент стався в одній із квартир на першому поверсі будинку на вул. Райдужна, 69.

Спочатку мешканці відчули їдкий запах побутового газу, після чого почалася пожежа.

Читайте: Уламки стін і багато пилу: відео зсередини будинку на Позняках одразу після вибуху

Витік газу у Києві: евакуювали багатоповерхівку

Після прибуття рятувальників розпочалася термінова евакуація людей.

Власник квартири, де розпочалася пожежа, отримав незначні опіки правої руки.

Витік газу у Києві: евакуювали багатоповерхівку

Причини та обставини виникнення витоку газу у квартирі встановлюються.

Вибух на Позняках

Жахливий інцидент 21 червня стався у Дарницькому районі Києва – в одному із будинків на Позняках вибухнув газ, внаслідок чого загинуло троє осіб, а сам будинок почав руйнуватися.

Одна із мешканок обваленого будинку розповіла, що після вибуху намагалася самостійно вибратися з квартири, однак не змогла цього зробити.

За її словами, після вибуху в ту ж мить у її квартирі вилетіли усі вікна. Звільнити жінку змогли рятувальники, які евакуювали її за допомогою спецтехніки.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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