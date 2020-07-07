6 липня у Станиці Луганській чоловік зруйнував знак Україна, який знаходиться біля дороги з круговим рухом.

Про це повідомила прес-секретар управління поліції Луганської області Тетяна Погукай.

На місце прибули співробітники поліції і з’ясували, що знак зруйнував 52-річний раніше судимий місцевий житель.

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Свої дії він пояснив станом алкогольного сп’яніння.

За фактом порушено кримінальне провадження за статтею 296 КК України Хуліганство.

Поліція проводить слідчі дії.

Вандалізм у Харкові

Випадки вандалізму зустрічаються в Україні часто. У травні у Харкові вандали облили фарбою постамент на площі Героїв Небесної Сотні.

Хулігани так і не були знайдені.