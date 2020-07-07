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Факти / Надзвичайні події

У Сєвєродонецьку диверсант хотів підірвати цистерни з аміаком

У місті Сєвєродонецьк Луганської області затримали диверсанта-розвідника окупаційної адміністрації РФ, який хотів підірвати хімічні речовини на підприємстві.

Відомо, що чоловік проходив військову службу у лавах так званої народної міліції ЛНР та з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ.

Виконуючи отримане від спецслужби завдання, він перетнув лінію розмежування та прибув до Сєвєродонецька, де в сховищі взяв заздалегідь приготовані засоби ураження – дві одиниці РПГ-22.

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Диверсант хотів підірвати два резервуари з аміаком на території приватного акціонерного товариства Сєвєродонецьке об’єднання Азот, яке належить до об’єктів І ступеня хімічної небезпеки.

Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області. На момент замаху в ємностях зберігалося 3,5 тис. тонн аміаку.

  • У Сєвєродонецьку диверсант хотів підірвати цистерни з аміаком
  • У Сєвєродонецьку диверсант хотів підірвати цистерни з аміаком
  • У Сєвєродонецьку диверсант хотів підірвати цистерни з аміаком
  • У Сєвєродонецьку диверсант хотів підірвати цистерни з аміаком
  • У Сєвєродонецьку диверсант хотів підірвати цистерни з аміаком
  • У Сєвєродонецьку диверсант хотів підірвати цистерни з аміаком
У Сєвєродонецьку диверсант хотів підірвати цистерни з аміаком / 3 фотографии

Це вже далеко не перший випадок диверсії на Донбасі. У квітні цього року СБУ затримала диверсантів, які підривали та мінували мости в районі села Закотне та міста Сіверськ Донецької області.

Також вони мінували мости у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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