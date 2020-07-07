У Вишгороді у Київській області смертельно побили чоловіка та поховали його на місцевому кладовищі.

За даними правоохоронців, до відділення поліції звернулась мешканка Вишгорода і повідомила, що на могилі її сина свіжий ґрунт.

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Під час проведення огляду працівники правоохоронних органів виявили підхоронене тіло чоловіка. Також було встановлено, що до злочину причетні троє жителів Вінницької та Чернігівської областей 19, 45 та 46 років.

За даними слідства, під час розпиття алкоголю між чоловіками виник конфлікт, який призвів до бійки.

– Встановлено, що під час розпиття алкогольних напоїв у компанії чоловіків виник конфлікт із новим знайомим. Між ними сталася бійка, під час якої троє нанесли тілесні ушкодження потерпілому. Травми виявились смертельними. У подальшому тіло чоловіка прикопали на кладовищі, аби приховати сліди злочину, – повідомляє поліція.

Трьох зловмисників, один з яких вже мав судимість, затримали. Наразі справу відкрито за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України.

Чоловікам повідомлено про підозру. Суд обрав для них запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмисникам загрожує позбавлення волі від семи до десяти років.

Надзвичайні події Київської області

У Київській області свекор зарубав невістку, бо хотів виміняти голову свині на алкоголь, а жінка не віддавала йому її.

Вбита проживала в одному будинку з чоловіком, його братом та свекром. Всі чоловіки зловживали оковитою, а в селі про них говорять, як про проблемну родину. У день вбивства чоловік з братом відпочивали на ставку.

Свекор вдарив сокирою жінку у лоб, а потім поранив у шию. Йому загрожує покарання за статтею Умисне вбивство КК України, яка передбачає до 15 років позбавлення волі.