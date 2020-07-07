В Одесі викрили міжетнічне угруповання, що викрадало людей

Учасників злочинного угруповання Лоту Гулі, що займалися вимаганням грошей та викраденням людей в Одесі, затримали силовики СБУ.

Під час чергової спроби викрадення людини було затримано чотирьох організаторів банди.

– До складу угруповання входило понад 10 мешканців обласного центру. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали великі суми грошей. Для реалістичності фігуранти погрожували людям насильством і фізичною розправою, – йдеться у повідомленні.















Заманювали побаченнями з дівчатами: в Одесі затримали викрадачів людей / 4 фотографии

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Злочинці діяли за такою схемою: у соцмережах створювали фейкові сторінки молодих дівчат, від їхнього імені запрошували потенційних “багатих кавалерів” на побачення, чекали у засідці, а потім викрадали їх.

Погрожуючи смертю, аферисти вимагали віддати усі гроші та цінності.

Міжетнічною бандою керував “злодій у законі”, азербайджанець Лоту Гулі, який вже декілька років переховується від правоохоронців за кордоном.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи для розшуку інших учасників банди.

За даними правоохоронців, було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 та ч.2 ст.187 (Викрадення людини, розбій) КК України, що передбачає від 7 до 10 років в’язниці.

Тим часом у Київській області правоохоронці розслідують справу зловмисників, що під виглядом поліції займалися викраденнями людей та розповсюдженням наркотиків в області.

Зловмисники діяли цинічно, оскільки обкрадали дітей та людей похилого віку.

Так, у Бориспільському районі вони напали та викрали 18-річного хлопця, якого після побиття змусили записати відео-зізнання у розповсюдженні наркотиків.

Після цього вони відвезли юнака додому, де на нього чекала бабуся: аферисти, погрожуючи розправою, відібрали у пенсіонерки її останні 1 100 грн.