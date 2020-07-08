У Південній Африці розслідують зґвалтування дворічної дівчинки в ізоляторі, де лікують хворих на коронавірус.

Минулого місяця мати дівчинки відвезла дочку до лікарні Преторії після того, як у неї з’явилися симптоми Covid-19.

Жінка залишила дитину в лікарні, але в той же вечір їй подзвонили і сказали, що дівчинка плаче через біль.

Пізніше мати дитини помітила ознаки того, що її дочка піддалася сексуальному насильству, коли змінювала їй підгузник.

Вона відвезла дівчинку в місцеву поліклініку, де медсестра підтвердила, що є ознаки того, що вона піддалася сексуальному насильству.

Деякий час поліція та адміністрація лікарні намагалися ігнорувати надзвичайну подію, але вона отримала розголос у ЗМІ.

У понеділок влада Преторії заявила, що в лікарні проводиться власне розслідування і що попередній звіт буде представлено керівнику департаменту охорони здоров’я провінції.

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На Вінниччині п’яний родич зґвалтував шестирічну дівчинку

У червні 2020 року стало відомо про зґвалтування шестирічної дівчинки на Вінниччині.

Виявилося, що насильство проти своєї ж родички скоїв раніше судимий за крадіжку 28 річний чоловік, який був у той момент у стані алкогольного сп’яніння.

За скоєний злочин підозрюваному загрожує позбавлення волі до 15 років.