У Південній Африці розслідують зґвалтування дворічної дівчинки в ізоляторі, де лікують хворих на коронавірус.
Минулого місяця мати дівчинки відвезла дочку до лікарні Преторії після того, як у неї з’явилися симптоми Covid-19.
Жінка залишила дитину в лікарні, але в той же вечір їй подзвонили і сказали, що дівчинка плаче через біль.
Пізніше мати дитини помітила ознаки того, що її дочка піддалася сексуальному насильству, коли змінювала їй підгузник.
Вона відвезла дівчинку в місцеву поліклініку, де медсестра підтвердила, що є ознаки того, що вона піддалася сексуальному насильству.
Деякий час поліція та адміністрація лікарні намагалися ігнорувати надзвичайну подію, але вона отримала розголос у ЗМІ.
У понеділок влада Преторії заявила, що в лікарні проводиться власне розслідування і що попередній звіт буде представлено керівнику департаменту охорони здоров’я провінції.
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На Вінниччині п’яний родич зґвалтував шестирічну дівчинку
У червні 2020 року стало відомо про зґвалтування шестирічної дівчинки на Вінниччині.
Виявилося, що насильство проти своєї ж родички скоїв раніше судимий за крадіжку 28 річний чоловік, який був у той момент у стані алкогольного сп’яніння.
За скоєний злочин підозрюваному загрожує позбавлення волі до 15 років.