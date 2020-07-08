В Одесі погода погіршилась ще вночі, з 7 на 8 липня. Сильні пориви вітру повалили близько 63 дерев.
Також пошкоджено 22 мережі електропередач. Через сильний вітер, внаслідок чого відбулося падіння дерев, постраждало двоє осіб.
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Наразі у реанімації перебуває 44-річний чоловік. Лікарі повідомляють, що стан пацієнта важкий. У нього діагностували політравму, численні переломи ребер та ноги.
У відділені хірургії перебуває інший постраждалий, 62-річний чоловік. У нього виявили переломи ребер.
Негода в Україні
Синоптики 8 липня прогнозують погіршення погоди в Україні. Вночі передбачаються грози, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с. У деяких регіонах країни очікується град і перший рівень небезпеки, жовтий.
У Києві та Київській області також вночі 8 липня будуть грози, пориви вітру 15-20 м/с і перший рівень небезпеки.
Синоптики прогнозують дощі у таких областях: Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська областях.
Джерело: Думская
Фото: Думская, DumskayaTV