В Одесі погода погіршилась ще вночі, з 7 на 8 липня. Сильні пориви вітру повалили близько 63 дерев.

Також пошкоджено 22 мережі електропередач. Через сильний вітер, внаслідок чого відбулося падіння дерев, постраждало двоє осіб.

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Наразі у реанімації перебуває 44-річний чоловік. Лікарі повідомляють, що стан пацієнта важкий. У нього діагностували політравму, численні переломи ребер та ноги.















Негода в Одесі повалила 63 дерева, постраждали люди / 4 фотографии

У відділені хірургії перебуває інший постраждалий, 62-річний чоловік. У нього виявили переломи ребер.

Негода в Україні

Синоптики 8 липня прогнозують погіршення погоди в Україні. Вночі передбачаються грози, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с. У деяких регіонах країни очікується град і перший рівень небезпеки, жовтий.

У Києві та Київській області також вночі 8 липня будуть грози, пориви вітру 15-20 м/с і перший рівень небезпеки.

Синоптики прогнозують дощі у таких областях: Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська областях.

Джерело: Думская

Фото: Думская, DumskayaTV