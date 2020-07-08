Кількість загиблих в результаті лісових пожеж в Новоайдарському районі Луганської області збільшилася до п’яти осіб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– П’ять загиблих. Вже знайшли п’ятого, – уточнив він на засіданні оперативного штабу на місці подій в середу.

Аналогічну інформацію озвучив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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Вранці ДСНС повідомили, що виявили тіла чотирьох загиблих, ще 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізували. За медичною допомогою в лікарню зверталися 42 людини.

Пожежі в Луганській області спалахнули 6 липня близько 13.00 поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району.

Вогонь розкинувся на території близько 100 гектарів та знищив понад 100 будинків.

Що стало причиною пожежі наразі точно невідомо, однак розглядається версія підпалу.