Як з пожежами в Луганській області бореться інженерний танк ІМР-2

Інженерний танк ІМР-2 використовують для локалізації лісових пожеж в Луганській області.

У відеоролику 93-ої окремої механізованої бригади Холодний Яр машина під корінь валить величезні дерева.

Це необхідно, щоб врятувати ліс – такі просіки відрізають його від пожеж.

Полум’я розповсюджується переважно через верхівки дерев, а розгородження локалізує пожежу, а також не дає близько підійти до житлових будинків.

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Інженерні машини розгородження ІМР-2 виробляє Львівський бронетанковий завод. Вона призначена для виконання проходів, розчищення завалів і руйнувань при інженерному забезпеченні бойових дій військ, для проведення аварійно-рятувальних робіт у зонах масових руйнувань та здійснення допоміжних вантажопідйомних робіт.

Пожежі в Луганській області

Станом на вечір 8 липня триває гасіння лісової пожежі в Луганській області, яка через сильний вітер поширилася на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове, Воронове та Смолянинове.

Орієнтовна площа пожежі становить близько 5 тис. га.

Рятувальники евакуювали 30 людей, ще 30 – відселені, вогонь знищив понад 100 будинків.

Загинули п’ятеро людей і дев’ять госпіталізовані.

Джерело: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр