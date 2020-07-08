Як з пожежами в Луганській області бореться інженерний танк ІМР-2

Інженерний танк ІМР-2 використовують для локалізації лісових пожеж в Луганській області.
У відеоролику 93-ої окремої механізованої бригади Холодний Яр машина під корінь валить величезні дерева.
Це необхідно, щоб врятувати ліс – такі просіки відрізають його від пожеж.
Полум’я розповсюджується переважно через верхівки дерев, а розгородження локалізує пожежу, а також не дає близько підійти до житлових будинків.
Читайте: Лісові пожежі в Луганській області – перші фото і відео
Інженерні машини розгородження ІМР-2 виробляє Львівський бронетанковий завод. Вона призначена для виконання проходів, розчищення завалів і руйнувань при інженерному забезпеченні бойових дій військ, для проведення аварійно-рятувальних робіт у зонах масових руйнувань та здійснення допоміжних вантажопідйомних робіт.
Пожежі в Луганській області
Станом на вечір 8 липня триває гасіння лісової пожежі в Луганській області, яка через сильний вітер поширилася на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове, Воронове та Смолянинове.
Орієнтовна площа пожежі становить близько 5 тис. га.
Рятувальники евакуювали 30 людей, ще 30 – відселені, вогонь знищив понад 100 будинків.
Загинули п’ятеро людей і дев’ять госпіталізовані.
Джерело: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр