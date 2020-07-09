Куратор звинувачуваного у державній зраді генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова є одним з організаторів війни проти України на Донбасі.

Полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров координував діяльність бойовиків в Луганській області у 2014 році.

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– Єгоров мав позивний Ельбрус. Він називав себе першим заступником командувача військ так званої Новоросії. Займався узгодженням спільних дій з так званим міністерством оборони ДНР, – повідомили в СБУ.

Він причетний до атаки на українські військові літаки у 2014 році і до ракетного обстрілу підрозділів ВСУ.

СБУ виклали аудіо переговорів Єгорова з керівниками гібридних сил РФ.

Як затримували генерала Шайтанова

Генерала Валерія Шайтанова затримали 14 квітня. Він є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій А СБ України.

Слідство вважає, що Шайтанов планував терористичні акти на території України. За це йому обіцяли винагороду в розмірі $200 тис. та паспорт громадянина РФ. Нині Шайтанов затриманий та перебуває у слідчому ізоляторі. Триває слідство.

Також контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві колишнього співробітника Центру спецоперацій А СБУ по справі генерала.