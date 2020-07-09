Підпал хостелу з українськими заробітчанами вчинив 42-річний мешканець Польщі через іншого поляка.

Про це чоловік повідомив польській поліції одразу після затримання.

Також відомо, що пожежу у хостелі влаштував мешканець Хшанува навмисно, внаслідок постійних конфліктів зі своїм співмешканцем.

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Хостел орендується переважно українськими заробітчанами. У день підпалу у приміщені було 12 осіб, зокрема сімейні пари з дітьми.

Представник польської поліції розповів, що 42-річний поляк з Хшанува, який винаймав там ліжко-місце, постійно створював конфлікти та сварився із своїм товаришем. Окрім того, відомо, що підпал стався не з національних причин, а з особистих.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді попереднього перебування у в’язниці впродовж трьох місяців. Чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

7 липня стався підпал хостелу з українськими заробітчанами у польському селі Погожице у Малопольському воєводстві.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, усім вдалось вийти з будівлі, яка була охоплена вогнем. Працівники поліції одразу затримали зловмисника, який вчинив підпал. Ним виявився 42-річний поляк.

Джерело: Mukachevo.net