В Ужгороді під час операції з чоловіка дістали виделку, вона пробула у його шлунку від трьох до чотирьох місяців.

Пацієнт проковтнув її тупим кінцем, увесь цей час вона перебувала всередині і не турбувала його. Але за останні дні чужорідний предмет дав про себе знати.

– За останні три-чотири дні шлунок дуже спазмував. Колеги провели операцію, – повідомив головний лікар Ужгородської міської клінічної лікарні Іван Курах.

Читайте: В Одесі дворічний хлопчик проковтнув капсулу з пральним гелем

За словами лікаря, чоловікові розрізали шлунок та дістали виделку.

Нині пацієнт перебуває у лікарні у стані середньої важкості. Пацієнт – представник ромської громади, має проблеми з психікою, доповнює Іван Курах.

У лютому 2020 року у Києві від розриву стравоходу помер дворічний хлопчик.

Дитина проковтнула іграшку. Хлопчика госпіталізували до лікарні, але під час діагностики через помилку лікарів стався розрив глотки і стравоходу.

Прокуратура відкрила провадження за ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) Кримінального кодексу України.

Джерело: Суспільне