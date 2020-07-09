У Польщі заарештували двох українців за крадіжку з будівництва понад $17 тис.

У Польщі затримано двох українців, яких підозрюють у крадіжках зі зломом на будівництвах.

За словами комісара Марти Сусловської з окружного управління поліції Варшави, збитки від їх злочинної діяльності склали 68 тис. злотих (понад $17 тис. – Ред.).

Поліція почала працювати над справою щодо злому контейнера на будівництві. Зловмисники розбили жалюзі та вкрали електроінструменти. Збиток оцінили в майже $8 тис.

Співробітники поліції швидко визначили, що це двоє українців 24 і 28 років з міста Вавер.

Читайте: У Польщі українця підозрюють в організації смертельної гри Синій кит

Коли у них прийшли з обшуками, вони заявили, що нічого не знають про крадіжку.

Під час обшуку, у них були знайдені наркотики, лом, ножиці з листового металу, плоскогубці і робочий одяг для злому.

У квартирі також було знайдене професійне звукове обладнання. Вони не могли пояснити, звідки взяли всі ці речі.

Поліцейські визначили, що вони мають відношення до інших крадіжок.

Українців затримали на три місяці. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Затримання українця в Польщі

30 червня польські прикордонники на пункті пропуску в Медиці затримали 50-річного українця, якого розшукує Інтерпол у 190 країнах світу.

Під час його перевірки спрацювала червона картка, яка сигналізує про високий рівень міжнародного розшуку і необхідність заарештувати і екстрадувати злочинця.

Чоловіка підозрюють у вбивствах і розкраданні майна на території України.

Джерело: RMF FM