У Києві водія фури оштрафували на рекордну суму за перевантаження

На Столичному шосе у Києві водій вантажної фури отримав штраф €6,5 тис. за рекордну вагу перевантаження – 21,84 т.

Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що загальна вага вантажівки склала понад 60 т, що є недопустимим згідно з українським законодавством.

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Фура прямувала з Київської області на Полтавщину.

У департаменті КМДА зауважили, що комплекси габаритно-вагового контролю на всіх в’їздах до столиці працюють цілодобово: на 36-му км траси Київ – Чоп, на 7-му км траси Київ – Одеса, с. Проліски на вул. Броварській, на перетині вулиць Кільцевої та Барського і на Столичному шосе.

Тим часом наприкінці червня у Кабміні обмежили виїзд на дороги вантажівкам у спеку, за граничний показник обравши +28.

Якщо фіксується вища температура, Вантажівки повинні залишатися на стоянках в спеку у період з 8.00 до 20.00.

Іншим варіантом є об’їзд населених пунктів та головних магістралей.